Hırsızlık için girdiği inşaatın asansör boşluğuna düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık için girdiği inşaatın asansör boşluğuna düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hırsızlık için girdiği inşaatın asansör boşluğuna düştü Batman'da iddiaya göre hırsızlık için girdiği bir inşaatın asansör boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

Hırsızlık için girdiği inşaatın asansör boşluğuna düştü

BATMAN - Batman'da iddiaya göre hırsızlık için girdiği bir inşaatın asansör boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki M.T., isimli vatandaş gece saatlerinde hırsızlık için girdiği inşaatta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan M.T., 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title