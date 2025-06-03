Hırsızlık Girişiminde Bulunan Şahsa Meydan Dayağı

Hırsızlık Girişiminde Bulunan Şahsa Meydan Dayağı
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Bursa'da bir apartman dairesine girmeye çalışan hırsız, ev sahibi tarafından yakalandı ve mahalleli tarafından dayak yedi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık girişiminde bulunan şahsa meydan dayağı kamerada

İddiaya göre, hırsızlık yaparken yakalandı, meydan dayağından kaçamadı

BURSA - Bursa'da meydana gelen hırsızlık girişimi mahalleliyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre sabah saatlerinde bir apartman dairesine girmeye çalışırken ev sahibi tarafından suçüstü yakalanan şüpheli site önünde meydan dayağı yedi. O anlar kameraya yansırken, kavgayı site görevlileri ayırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir sitedeki apartman dairesine giren şüpheli, içeriden para alıp dışarı çıkmak istedi. Bu esnada ev sahibiyle karşılan şüpheli koşarak dışarı kaçtı. Başlayan kovalamaca sitenin önünde hırsızın yakalanmasıyla son buldu. Güvenlikler tarafından yakalanan hırsız, polis ekiplerine götürülmek üzere güvenlik dairesine götürülürken, hırsını alamayan ev sahibi o şüpheliyi tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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