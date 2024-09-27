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Hırsızlık Cezaevine Götürüldü

Hırsızlık Cezaevine Götürüldü
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.B. adlı şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkın hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından Dinar'ın, Aktoprak köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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