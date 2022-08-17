Hırsızlık çetesi JASAT tarafından çökertildi Denizli'nin Kale ve Honaz ilçesinde son 1 haftada 3 motosiklet ve camını kırdıkları araçtan teyp çalan 3 hırsız JASAT tarafından yakalandı.

Hırsızlık çetesi JASAT tarafından çökertildi

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ve Honaz ilçesinde son 1 haftada 3 motosiklet ve camını kırdıkları araçtan teyp çalan 3 hırsız JASAT tarafından yakalandı. Adliye sevkte rahat tavırlar sergileyen 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Honaz ve Kale ilçesinde M.D., A.B. ve S.Ç.'nin motorunun, son olarak T.G.'nin park halindeki aracının camının kırılarak oto teybinin çalınması ardından gelen ihbarlar sonrası ekipler harekete geçti. Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kale ve Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin kimliği tespit edildi.

2 motosiklet bulundu

Olayı gerçekleştiren M.A.Y., M.A. ve P.C., isimli kişilerinin olduğu tespit edilmesi ardından operasyon başlatıldı. Operasyonda 3 şüpheli saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin çaldığı 2 motosiklet ise park halindeyken bulundu. Sevk edildikleri adli makamlarca P.C. tutuklanırken, M.A. ve M.A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle 4 faili meçhul olay JASAT tarafından aydınlatıldı.