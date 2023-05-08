- Hırsızlık çetesi düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul'da evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 kadın, polis ekiplerince yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 kadın şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Zeytinburnu, Kadıköy, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde toplamda 7 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 kadın şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, Küçükçekmece ilçesinde 2 Evden Hırsızlık, Zeytinburnu ilçesinde 2 Evden Hırsızlık, Başakşehir ilçesinde 1 Evden Hırsızlık, Kadıköy ilçesinde 1 Evden Hırsızlık olmak üzere toplam 7 ayrı Evden Hırsızlık olayının faillerini çevrede bulunan güvenlik kameraları sayesinde tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 58 adet suç kaydı ve 1 aranması olan H.Ç., 18 adet suç kaydı olan N. Ç., 8 adet suç kaydı bulunan Z. Ç. ve 29 adet suç kaydı bulunan H. T. İsimli 4 şüpheli kadın şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin yakalanan şahısların Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildiği öğrenildi.