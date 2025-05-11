Hırsızlık anları güvenlik kamerasında: Ayakkabıları seçip çamaşır havlusunu kokladı

Havluyu kokladı, ayakkabıları seçti, beğendiklerini poşetleyip gitti: O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yakalanan ayakkabı hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

AKSARAY - Aksaray'da sabahın ilk ışıklarında bir binaya giren hırsız, apartmandaki tüm ayakkabıları mağazadan seçer gibi seçip çamaşırlıktaki havluyu koklayıp beğendiklerini poşetleyerek alıp gitti. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Olay 13 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.30 sıralarında binaya giren hırsız sanki mağazadan alışveriş yaparmış gibi tüm binayı gezip ayakkabı ve çamaşır seçti. Apartmandaki daireler önünde bulunan ayakkabılık, dolaplar ve çamaşırlıkları bir bir karıştıran şahıs, ayakkabıları numaralarına ve kalitelerine bakıp sanki mağazadan beğenir gibi seçti. Beğendiği ayakkabıları alan şahıs rahat tavırlarıyla da dikkat çekerken, apartman koridorunda bulunan bir çamaşırlıktaki havlulara da el attı. Çamaşırlıktaki elbiseler ve havluları da inceleyen şahıs gözüne kestirdiği bir havluyu koklayıp beğendikten sonra cebine koydu. Ardından diğer daire önlerindeki ayakkabılara yönelen hırsız burada da numaralarına bakıp beğendiği ayakkabıları topladı. Topladığı ayakkabıları merdiven boşluğunda bulduğu bir poşete dolduran şahıs daha sonra apartmanın üst katına çıktı.

"Numara ve kaliteli seçip götürüyorlar"

Tüm bu yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri ayakkabı hırsızlığının arttığına dikkat çekerek hırsızların rahatlıkla çalabildiğini söyledi. Rahatlıkla ayakkabıların çalındığını ifade eden Tuğba Talay, (32), "Bu aralar ayakkabı hırsızlığı çoğaldı. Apartmana girip o kadar rahatlıkla ayakkabıları alıp götürüyorlar ki ayakkabı bırakmaya korkar olduk. Özellikle kaliteli ve marka ayakkabıları götürüyorlar. Numaralarına bakıyorlar, beğendikleri ve marka olan ayakkabıları alıp götürüyorlar" dedi.