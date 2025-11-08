Haberler

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında: Manken Üzerindeki Montu Çalan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'da bir iş yerine gelen S.S. isimli şahıs, mankenin üzerindeki bin TL değerindeki montu alarak gitti. Şahıs, daha sonra 4 farklı iş yerinde daha hırsızlık yaptı. Yapılan operasyonla yakalanan şahıs, tutuklandı.

Hatay'da bir iş yerine gelen şahsın mankenin üzerine giydirilmiş olan bin TL'lik montu kendi malıymış gibi giyip gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Akıl almaz hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra 4 farklı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs mahkemece tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve mont ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ilçe merkezinde bir iş yerinde manken üzerine giydirilen bin TL değerindeki montu kendi malıymış gibi giyip gittiği anlar ve bir marketten kasiyerin telefonunu çaldığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın rahat tavırlarla hırsızlık yapmasıysa hayrete düşürdü.

İş yerinden çalınan montun bin TL değerinde olduğunu belirten Mehmet Kuluman, yaşananları şöyle anlattı: "Olay günü abim dükkanı bana emanet etmişti. Biz yan tarafta oturuyorduk. Şahıs gelip mankenin üzerindeki ceketi giyip gidiyor, çok rahat davranıyor, hiç panik yapmıyor. Montun yerinde olmadığını fark edince hemen polise haber verdik. Emniyet ekipleri kısa sürede yakaladı, montu da geri aldık. İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz." - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
