Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı: Cansız Mankenin Kıyafetleri Çalındı

Hem cansız mankenin kıyafetini çaldı hem de kediye saksı fırlattı

KARABÜK - Karabük'te bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki kıyafetler çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi üzerinde tarım aletleri satan dükkanın sahibi Ömer İncebacak, sabah geldiği iş yerinin önünde duran cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin olmadığını fark etti.

Hemen güvenlik kamerası görüntülerini izleyen İncebacak, cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin gece saatlerinde bir kişi tarafından çalındığını fark etti. Kamera kayıtlarda, iş yerinin önüne gelerek çevreyi kontrol eden bir kişinin, cansız mankenin üzerindeki kıyafetleri alarak giydiği ve bölgeden uzaklaştığı yer alıyor. Görüntülerde ayrıca şahsın ayrıca kediye de saksı attığı görülüyor.

Gazetecilere açıklama yapan İncebacak, sabah saatlerinde işe geldiğinde mankenin üzerindeki kıyafetlerin olmadığını fark ettiklerini belirtti.

Mankenin soyulmuş ve soba borusundan yapılan kafasının düşmüş olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini anlatan İncebacak, "Bunu 'Şaşgöz' diye bildiğimiz bir kardeşimiz var onun yaptığını onun yaptığını fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim, aldığı elbiseler helali hoş olsun. 20-25 dakika uğraşıyor, zaten o görüntüler hoşumuza gitti. Sohbet ediyor onunla, şarkılar söylüyor. Bu görüntüleri ortaya çıkardığı için şaşıyoruz kardeşimize, teşekkür ediyoruz. Elbiseleri çıkarırken biraz da çekingenliği falan da var etrafa bakıyor. Yapacak bir şey yok, kardeşimiz güzel bir kardeşimiz. Kendisi de zaten haber göndermiş, 'Teşekkür ediyorum, o elbiseleri kış vakti bana hediye ettiğiniz için' diye. Yazı yazdım o da biraz mizah amaçlı olsun diye. 'Üşüyorum elbiselerimiz çıkarmayın' diye" dedi.