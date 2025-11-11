Hırsızlık Amacıyla Market Girişinde Suçüstü Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kadının, 10 ayrı hırsızlık suçundan 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi mevkiinde bulunan bir markete hırsızlık amacıyla giren kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışma neticesinde suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, S.İ. (37) isimli kadın hakkında 10 ayrı hırsızlık suçundan toplam 34 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SAKARYA