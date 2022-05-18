Hırsızlığa kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı - Haberler

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Hırsızlığa kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlığa kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı

Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 100 bin TL değerinde ki malzemeleri çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 100 bin TL değerinde ki malzemeleri çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bulunan eski bir okul binasının içerisinde şüpheli şahısların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesi tarafından E.Ş. (28) ve P.Ş. (21) isimli şahıslar havalandırma penceresinden çıkardıkları ve maddi değeri yaklaşık 100 bin TL olan kablo ve başka malzemelerle birlikte, kaçmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların süratle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Erzincan, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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