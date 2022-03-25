Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar - Haberler

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Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar

Tekirdağ'da hırsızların yeni hedefleri cadde ve sokaklardaki rögar kapakları ve mazgallar oldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da hırsızların yeni hedefleri cadde ve sokaklardaki rögar kapakları ve mazgallar oldu.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İlçenin bazı cadde ve sokaklarda kimliği belirsiz kişilerce yağmur suyu mazgal kapakları ile kanalizasyon rögar döküm kapakları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri de hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Son dönemde mazgal ve rögar kapağı hırsızlıklarının arttığına dikkat çekilirken, olayın şüphelileri C.B. ve T.B. ise yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Diğer taraftan, yağmur suyu mazgalları ve rögar kapaklarını çalan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar

Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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