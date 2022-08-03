Hırsızların hedefi zincir marketler oldu Eskişehir'de zincir marketlere girerek çeşitli ürünleri farklı yöntemlerle çalan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Eskişehir'de zincir marketlere girerek çeşitli ürünleri farklı yöntemlerle çalan kadın hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Zincir marketleri hedef seçen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Farklı mahallelerdeki zincir marketlere giren kadın hırsızlar, raflarda duran ürünleri çeşitli yöntemlerle çaldı. İki farklı markette güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarından birinde, alışveriş arabasındaki ürünleri kol çantasına dolduran kadın üzerini kıyafet ile örterek gizlemeye çalıştı. Diğer bir görüntüde ise yaklaştığı şarküteri dolabından aldığı ürünü şalının altına gizleyen kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hırsızların hedefi zincir marketler oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.