Hırsızların çalıp gömdüğü motosiklet polisin dikkati sayesinde bulundu

Orhangazi ilçesinde bir süre önce çalınan motosiklet, Dereköy mevkiinde çalılıkların arasına gömülü halde polis ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu. Parmak izi incelemesi yapılan motosiklet, daha sonra sahibine teslim edildi.

Olay, Orhangazi'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Dereköy mevkiinde devriye gezen polis ekipleri çalılıkların arasına gömülü 16 AVK 742 plakalı motosikleti fark etti. Çalıları kaldıran polis ekipleri itina ile çalılıkların arasına gömülmüş bir motosiklet buldu. Motosiklet üzerinde şase incelemesi yapan ekipler, motosikletin bir hafta önce Orhangazi'den çalındığını ve çalıntı kaydı bulunduğunu belirledi. Motosiklet üzerinde parmak izi incelemesi yapan ekipler Hüseyin Balaban'a ait olduğu belirlenen motosikleti sahibine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA