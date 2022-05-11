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Hırsızlara suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlara suçüstü

Kayseri'de, bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerlerinden ve kurumlardan hırsızlık yapan M.K. (21) ve A.K.'yi (42) yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların organize sanayi bölgesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheli 2 kişi, bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların çaldığı değerlendiren malzemelere de el konulurken, M.K.'nın bir suçtan aranması bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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