Hırsızlar Tarafından Çalınan Köpek Jandarma Tarafından Bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde evin önünde gezindiği esnada 2 acemi hırsız tarafından çalınan Hifa'nın 'Çıtır' isimli köpeği, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunarak aileye teslim edildi.

Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çoban ailesinin 'Çıtır' isimli Cairn Teriyer cinsi köpeği motosikletli 2 şahıs tarafından çalınmıştı. Acemi 2 şahsın motosiklet çalışmayınca yaşadığı panikse güvenlik kamerasına yansımıştı. Evin küçük kızı Hifa Çoban, Çıtır'ı göz yaşları içerisinde hırsızlardan geri istedi. Bu görüntülerin üzerine jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışmayla köpeği bularak aileye teslim etti. Köpeğine kavuşmanın heyecanıyla Hifa mutluluk gözyaşı döktü, baba İrfan Çoban'da bu kez mutluluk göz yaşlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - HATAY