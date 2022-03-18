Hırsızlar, tamir için bekleyen 4 otomobili soydu - Haberler

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Hırsızlar, tamir için bekleyen 4 otomobili soydu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlar, tamir için bekleyen 4 otomobili soydu

Samsun'da hırsız, bir tamircinin önünde tamir için bekleyen 4 otomobilin akülerini ve oto teyplerini çaldı.

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hırsız, bir tamircinin önünde tamir için bekleyen 4 otomobilin akülerini ve oto teyplerini çaldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tamircinin önünde tamir için bekleyen 4 otomobile giren hırsız veya hırsızlar, 3 akü ve 2 oto teybini çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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