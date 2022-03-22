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Hırsızlar suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlar suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Sıra Sokak üzerinde bulunan bir sosyal tesisin bahçesinde hırsızlık olayının olduğunu bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler; O.S., T.Ç., S.T. ve A.Y.'yi demir buzdolabı ve sökmüş oldukları logar kapağını at arabası üzerine taşırken suçüstü yakaladı. Ekiplerce at arabası üzerinde yapılan kontrollerde ise inşaat kalıp demirlerinin olduğu görüldü.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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