Hırsızlar polis operasyonuyla yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" "yankesicilik" ve "açıktan hırsızlık" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Y.S.G., B.K. ve E.K isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin Sakarya'da olduğunu belirleyen polis ekipleri, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan Şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.K. ve E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ