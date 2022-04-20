Hırsızlar, kullanılmayan müstakil evi önce soydu, sonra yaktı

Ev sahibi evinin hırsızların mekanı olmasına isyan etti

ANTALYA - Antalya'da kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Evinin hırsızların mekanı olmasına sinirlenen ev sahibi ise isyan etti.

Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2283 Sokak üzerindeki kullanılmayan müstakil evde çıktı. Evin arka bölümünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipler yangını büyümeden ve yanındaki apartmana sıçramadan kontrol altına aldı. Ev sahibi Bircan Kırca ise itfaiye ekibinin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

Eve sürekli hırsızların girdiğini belirten Kırca, " Demir kapı ve korkulukları çalmışlar. 3 gün önceye kadar gün ısı buradaydı, ön peteklerini alıp götürdüler. Bugünde gördüğünüz gibi yangın çıkartılar. Gün ısının tamamını alıp götürmüşler. Soydular, su saati gitti, boruları çaldılar, karakola da şikayet ettik. Ama bir sonuç çıkmadı" dedi.