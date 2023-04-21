Hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı Gaziantep'te, bir kurumda hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir kurumda hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesi Öğretmenevleri Mahallesinde bir kurumda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen B.Ç ve İ.A. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.