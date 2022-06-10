Hırsızlar mezarlığa dadandı - Haberler

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Hırsızlar mezarlığa dadandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlar mezarlığa dadandı

Kastamonu'da bir mezarlıktaki demir kapı ve bazı mezarların demir korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Kastamonu'da bir mezarlıktaki demir kapı ve bazı mezarların demir korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkez Honsalar Mahallesi'nde bulunan Okmeydanı Mezarlığına giden vatandaşlar, bazı kabristanlıkların kapılarının olmadığını fark etti. Vatandaşlar, etrafta yaptıkları inceleme sonrasında mezarlıkta bulunan demir korkulukların da çalındığını fark etti. Yapılan incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan demir korkulukların çalındığı ve demir parçalarını alıp götürdükleri belirlendi. Bazı kabristanlıkların da demir kapılarının olmadığı ve yerinden söküldüğü görüldü.

Vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Okmeydanı Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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