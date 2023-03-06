Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şubat ayında yapılan çalışmalarda 33 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, 29 'kasten yaralama' olayında 42 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 19'u evden, 3'ü bağ, bahçe ve tarladan, 2'si inşaattan hırsızlık, 1'i kablo, 1'i hayvan hırsızlığı ve 11 dolandırıcılık olmak üzere toplam 37 olayda 33 şüpheli ekipler tarafından yakalanırken, 2 şüpheli de yapılan yargılama sonucu tutuklandı. Faaliyet dönemi içerisinde 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 3 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1 '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet', 4 izinsiz kazı yapmak, 2 resmi belgede sahtecilik ve 1 göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkartılırken, olaylara ilişkin de 23 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda, 23 bin 150 adet tütün doldurulmuş makaron, 211 adet elektronik sigara ve likit, 30 kilo tütün, 67 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet uyarıcı hap, 250 metre kablo ve 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele çerçevesinde, FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 5 olayda 5 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 4 şahsın da ekipler tarafından arama çalışmalarına devam ediyor.

Yine faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 172 şahıs yakalanırken, koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 16 aile hakkında, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlalinden yasal işlem yapıldı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye ve Kayseri Huzur Güven Uygulamalarında da 5 bin 807 şahıs sorgulandı. Uygulama çerçevesinde 197 metruk bina, 195 okul çevresi ve 164 park ve bahçe kontrol edilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şahıs da yakalandı. Kontrol edilen 24 bin 600 araçtan hacizli olduğu tespit edilen 29 araç ekiplerce yakalanırken, 697 araca idari yaptırım uygulanıp, 94 araç trafikten men edildi. - KAYSERİ