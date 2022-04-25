Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hırsızlar jandarma devriyesine yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri kendilerinden kaçan traktörü yakalayarak yaptıkları incelemelerde traktör üzerinde çalıntı bağ demiri bulunması üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri kendilerinden kaçan traktörü yakalayarak yaptıkları incelemelerde traktör üzerinde çalıntı bağ demiri bulunması üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri 45 B 2319 plakalı traktörü şüphe üzerine durdurmak istedi. Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerin takibi sonucu yakalandı. H.K. (26) ve T.Ö. (26) isimli iki şüphelinin bağlardan çaldıkları demirleri traktör römorkuna yükleyerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Yaklaşık 750 kilogram bağ demiri sahiplerine teslim edilirken 2 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu, Jandarma, Traktör, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title