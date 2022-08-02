Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı

Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 - Güncelleme:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. 31 Temmuz tarihinde Camiikebir Mahallesi Şenlik Sokak'ta bir eve giren hırsızlar 18 adet çeyrek altın, 1 adet altın alyans, 1 adet cep telefonu ve bir miktar nakit para alarak kaçtılar. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli 2 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli İ.H.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimliği tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Gelibolu Hisarcık 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title