Hırsızlar, evdeki çelik kasayı patlattı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, evde bulunan çelik kasayı patlattı. İddialara göre çelik kasadaki 800 bin TL değerinde nakit para ve altınları alan hırsız ya da hırsızlar, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Aşağı Kayı Köyünde M.E.'ye ait evde bulunan çelik kasa, evde kimsenin bulunmadığı sırada soyuldu. Çelik kasa içerisinde bulunan M.E.'ye ait ve köyde bulunan bazı ailelerin emanete bıraktığı nakit ve altınlar çelik kasa ile birlikte çalındı. Köylülerin iddiasına göre kasa içinde bulunan ve tahmini değeri 2 milyon TL'yi bulan nakit ve altının yaklaşık 800 bin TL değerindeki miktarı hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı.

Hırsızlık olayından bir hafta sonra köye gelen ve çelik kasayı açan M.E., kasada bulunan miktarın bir miktarının çalındığını fark edince olayı jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, Tosya'da Aşağı Kayı köyüne gelerek incelemede bulundu.

Olay yerinden parmak izi ve şahısların ifadelerini alan jandarma ekipleri, hırız veya hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU