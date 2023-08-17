Hırsızlar Dükkanda Pide Yiyip Kola İçti, Giysileri Çalıp Kaçtılar

Edirne'de giyim ve lahmacun dükkanına giren hırsızlar, pide ve konserve balık yiyip kolay içtikten sonra yan dükkanda bulunan montları üst üste giyip kayıplara karıştı. Hırsızların üst üste giydiği montları çalıp kaçmaları ve bir kafeteryanın dolaplarını zorlamaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlar girdikleri dükkanda pide yiyip kola içtiler, giysileri çalıp kaçtılar

EDİRNE - Edirne'de giyim ve lahmacun dükkanına giren hırsızlar, pide ve konserve balık yiyip kolay içtikten sonra yan dükkanda bulunan montları üst üste giyip kayıplara karıştı. Hırsızların üst üste giydiği montları çalıp kaçmaları ve bir kafeteryanın dolaplarını zorlamaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde garip hırsızlık yaşandı. Giyim mağazası ve lahmacun dükkanına giren iki hırsızın pişkin tavırları pes dedirtti. Lahmacun dükkanında bulunan pide ve konserve balıkları yiyen hırsızlar ardından çeşitli meşrubatlar da içti. Lahmacun dükkanında karınlarını doyurduktan sonra giyim mağazasına giren hırsızlar, mont ve tişörtleri üstte giydiler ardından birçok kıyafeti kucaklayarak kayıplara karıştılar.

Sabah işyerine geldiğinde kapıların açık olduğunu görünce şok yaşayan işletme sahibi Merve Öztürk, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızların kıyafetleri çalıp dükkandan çıktığını görünce, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, inceleme gerçekleştirdi. Hırsızların gece boyunca üç işyerinde daha hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saatlerce görüntü takibi yaparak şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Lahmacun dükkanının işletmecisi Merve Öztürk, "hırsızlar camları kırıp içeri girmişler. Montları ve tişörtleri üst üste giyip hatta kucaklarını doldurup dükkandan çıkmışlar. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. Bizim lahmacun dükkanına girip, pide ve konserve balıkları yemişler ardından kola bile içmişler." açıklamasında bulundu.