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Hırsızlar Ayşe Koçak'ın Evinden Demir Kapıları ve Korkulukları Çaldı

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Hatay'da yaşayan Ayşe Koçak'ın hasarlı evindeki demir kapılar ve korkuluklar, kendisini darp eden hırsızlar tarafından çalındı. Yaşlı kadın, hırsızların yakalanmasını istiyor.

Hatay'da yaşayan Ayşe Koçak'ın hasarlı evindeki demir kapılar ve korkuluklar, kendisini darp eden hırsızlar tarafından çalındı.

Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yakalanan 71 yaşındaki Ayşe Koçak'ın evi asrın felaketinde hasar aldı. Kimsesi olmayan Koçak, devlet tarafından verilen konteynerde yaşamayı kabul etmeyerek evinin bahçesine kurduğu çadırda yaşamını sürdürmeye devam etti. Yaşlı kadın, mahkeme süreci devam eden evinin yıkılma durumuna karşı demir kapıları ve korkulukları satmak istediğindeyse demirler hırsızlar tarafından çalındı. Polis karakoluna giderek şikayetçi olan Koçak, kendisini soyan hırsızların yakalanmasını istiyor.

"Şoför benim ayağıma ve elime tekme vurarak binmeme izin vermedi"

Demirleri söken şahısların aracının önüne geçerek durdurmaya çalıştığını fakat başarısız olduğunu belirten Koçak, "Birkaç ay sonra evimin karşısında demirleri söken işçiler var. Evim yıkılacak diye bende evin demirlerini söktürecektim. Gelip söktüler, ben demirleri tartmaya gideceğiz sandım ama demirleri söken kişi beni indirip attı. Beni ezemez diye ön tarafa koştum. Şoför benim ayağıma ve elime tekme vurarak binmeme izin vermedi. Sonra kaçıp gittiler. Ben de polise gidip şikayetçi oldum. Benim kimsesizliğimden yaralandılar. Oğlum ve kızım yok. O hırsızlar benden beter olsunlar. Benim gibi bir insana acımayanı Allah'a havale ediyorum " ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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