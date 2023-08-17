Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlar, kapıyı kırarak girdikleri iş yerini iki gün üst üste soydu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibi 80 bin lira zararlarının olduğunu söyledi.

Hırsızlar aynı iş yerini iki gün üst üste böyle soydu

Tadilattaki kafeden önce alkollü içecekleri, ertesi gün de eşyaları toplayıp kayıplara karıştılar

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibinin zararı 80 milyon liraya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlar, kapıyı kırarak girdikleri iş yerini iki gün üst üste soydu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibi 80 bin lira zararlarının olduğunu söyledi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde yaşandı. Tadilat nedeniyle kapalı olan kafeteryaya gündüz saatlerinde gelen hırsızlar, ilk gün ön kapıyı kırarak alkollü içecekleri çaldılar. Ertesi gün ise kamyonetle gelen aynı hırsızlar bu kez dükkanda bulunan eşyaları yükleyip kaçtılar. Olay anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay sonrası işyeri sahibi polise gidip suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından hırsızlardan bir kişiyi kısa sürede yakaladı. Diğer şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İş yeri sahibi Ekrem Ayan," Tadilat nedeniyle dükkanımız kapalıydı. Ben de şehir dışındaydım. Ön kapıyı tekmeyle kırarak gündüz vakti içeri girmişler. Alkollü içecekler vardı onları almışlar. Ertesi günde kamyonetle gelip, arka taraftan girip televizyonu nargile ve diğer eşyaları yükleyip götürmüşler. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından görüntüleri alıp ivedi bir şekilde bir kişiyi yakalayıp tutukladı. Diğer şahsın yakalanması için çalışıyor. Toplamda yaklaşık 80 bin lira zararımız var" şeklindekonuştu.