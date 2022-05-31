Hırsızı yakalamak isterken ayağından yaralandı - Haberler

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Hırsızı yakalamak isterken ayağından yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızı yakalamak isterken ayağından yaralandı

Bursa'da sıcaklar artınca açık bırakılan pencere ve balkonlardan girilerek yapılan hırsızlık olayları da artmaya başladı.

Bursa'da sıcaklar artınca açık bırakılan pencere ve balkonlardan girilerek yapılan hırsızlık olayları da artmaya başladı. Yıldırım ilçesinde bir evin açık bırakılan penceresinden içeriye giren hırsızı yakalamak isteyen ev sahibi bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Davutdede Mahallesi'nde yaşandı. Sıcak hava nedeniyle pencereyi açık bırakarak uyuyan ailenin evine hırsız girdi. Hırsızı fark eden aile üyesi kadın çığlık atınca hırsız panik oldu. Bu sırada kadının eşi, hırsızı yakalayabilmek için pencereye tekme attı. Bacağından yaralanan ev sahibi hırsızı yakalayamadı.

Ev sahiplerinin durumu polis ekiplerine bildirmeleri üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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