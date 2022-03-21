Hırsız zannedilen ev sahibi polisi harekete geçirdi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kendisine ait ikamettin de ses yaptığı için hırsız zannedilen ev sahibi polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi 613 Sokak içerisinde ikamet eden Zeynal K., isimli kişinin ikametinde sesler duyan komşular ev içerisinde hırsız olduğunu zannederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri evin etrafında güvenlik önlemi alarak kapıyı çaldı. Bu esnada evinden çıkan ev sahibi Zeynal K., polisi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Polis ekipleri yaptıkları kimlik kontrolü ve ev sahibinin Zeynal K., olduğunu belirlemesi üzerine belirtilen yerden ayrıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa