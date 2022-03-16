Hırsız olduğu öne sürülen şahıs inşaattan düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsız olduğu öne sürülen şahıs inşaattan düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hırsız olduğu öne sürülen şahıs inşaattan düştü

Adana'da bir inşattan kablo çaldığı öne sürülen iki şüpheliden biri, bekçinin fark etmesi üzerine 6. kattan düşerek yaralandı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir inşattan kablo çaldığı öne sürülen iki şüpheliden biri, bekçinin fark etmesi üzerine 6. kattan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan inşaat bekçisi iki kişinin hırsızlık yaptığını öne sürerek şahısları kovalamaya başladı. Şüphelilerden biri kaçarken 6. kattan düşerek yaralandı. Diğeri ise bekçi tarafından yakalandı. Bekçi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan yaralının isminin Berkan Y. diğer zanlının ise Ömer E. olduğu öğrenildi. Ayrıca, zanlıların inşaattan kablo çaldığı iddia edildi. - ADANA

Hırsız olduğu öne sürülen şahıs inşaattan düştü

Hırsız olduğu öne sürülen şahıs inşaattan düştü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnşaat, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title