Hırsız kendini 'polis' olarak tanıtıp 2 motosikleti çaldı

Hırsız kendini "polis" olarak tanıtıp 2 motosikleti çaldı

Adana'da farklı tarihlerde kendisini polis olarak tanıtıp iki motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ADANA - Adana'da internet sitesi üzerinden satışa çıkan motosikletleri almak için farklı tarihlerde sahipleriyle buluşan şüpheli kendisini adliyede polis memuru olarak tanıtarak motosikletleri deneme bahanesiyle çaldı.

Olay, 23 Kasım 2023 tarihinde Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde Adana Adliyesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (39), internet sitesinde motosikletini satışa çıkaran Alican Y. ile temasa geçti. Kendini adliyede polis memuru olarak tanıtan Murat A., motosikleti satacak olan Alican Y. ile adliye otoparkında buluştu.

Adliye otoparkında ikili buluşurken fiyatta pazarlık yaparak anlaştı. Murat A. daha sonra test sürüşü yapmak için motosiklete binerek kayıplara karıştı. Motosikletin sahibi Alican Y., bir süre bekledikten sonra motosikletinin çalındığını anladı. Olayı anı ise saniye saniye görüntülendi.

Murat A., bu seferde 4 Ocak tarihinde kendini yine polis olarak tanıtarak, Mustafa C.'nin motosikletini çaldı.

İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, operasyonla Murat A.'yi yakaladı.

Emniyete götürülen Murat A., motosikletleri almak için buluştuklarını, anlaştıklarından daha yüksek fiyat söylemeleri üzerine satın almaktan vazgeçtiğini öne sürüp, hırsızlık yapmadığını söyleyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Öte yandan, 3 Ocak'ta Seyhan ilçesi Toros Caddesi'nde Orkun A.'nın park halindeki motosikletini çalan Abdurrazak Ş. polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, evinde bulunan çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.