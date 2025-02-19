Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
Kar yağışı İstanbul'u sardı! Kırmızı alarm seviyesine geçildi, valilik 7 maddede uyardı

İstanbul'da kırmızı alarm! Valilik 7 maddede uyardı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Hırsız Ev Sahibine Yakalandı

Hırsız Ev Sahibine Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hırsız, girdiği evde başarısız bir kapı açma girişiminde bulunarak ev sahibine yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, hırsız evde hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde girdiği evden hiçbir şey alamadan çıkan hırsız, daha sonra ev sahibine yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Açıkköy Mahallesi'nde hırsız, girdiği evin kapısını açmaya çalışırken büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çeşitli denemelere rağmen kapıyı açmayı başaramayan acemi hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Başarısız girişimin ardından ev sahibi tarafından yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin kapıyı açmaya çalışırken çeşitli denemeler yaptığı, ancak bir türlü kapıyı açamadığı açıkça görülüyor.

Şüpheli, kapıyı açmayı başaramayınca güvenlik kamerasını fark etti ve paniğe kapılarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ancak bu girişim, hırsızın yakalanmasına engel olamadı. Ev sahibi, hırsızı suçüstü yakaladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
img

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!

Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı
Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.