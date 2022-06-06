Hırsız çiftin 72 suç kaydı var Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bir evden çok sayıda hırsızlık olayına karışarak 72 suç kaydı bulunan çift yakalandı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bir evden çok sayıda hırsızlık olayına karışarak 72 suç kaydı bulunan çift yakalandı. Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mürefte Mahallesi'nde evden eşya çalındığı ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını yapan şahısların 44 suç kaydı olan Ç.E. ve 28 suç kaydı olan eşi E.E. olduğu belirlendi. Hırsızlık yaparken yakalandılar Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri bir evden hırsızlık yaparken yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tekirdağ Hisarcık 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hırsız çiftin 72 suç kaydı var - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.