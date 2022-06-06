Hırsız çiftin 72 suç kaydı var - Haberler

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Hırsız çiftin 72 suç kaydı var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsız çiftin 72 suç kaydı var

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bir evden çok sayıda hırsızlık olayına karışarak 72 suç kaydı bulunan çift yakalandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bir evden çok sayıda hırsızlık olayına karışarak 72 suç kaydı bulunan çift yakalandı.

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mürefte Mahallesi'nde evden eşya çalındığı ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını yapan şahısların 44 suç kaydı olan Ç.E. ve 28 suç kaydı olan eşi E.E. olduğu belirlendi.

Hırsızlık yaparken yakalandılar

Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri bir evden hırsızlık yaparken yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tekirdağ Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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