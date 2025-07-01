Hırsız Camide Saklanırken Yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hırsızlık yapan kişi saklandığı camide yakalandı. Şahsın 35 adet suç kaydı olduğu belirlenirken yakalanma anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede hırsızlık yapan Ö.T. isimli şahsın yakalanması için Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs ilçedeki bir camiye girerek saklandı. Ekipler tarafından şüpheli camide kıskıvrak yakalandı. 35 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı vaziyette 4 adet mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet akıllı saat ile suç geliri olduğu düşünülen 7 bin 780 TL ve 10 Dolar ele geçirildi. Ayrıca şahsın Kırıkkale'de 4 ikamete girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahsın saklanmak için camiye girdiği ve yakalandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ÇORUM