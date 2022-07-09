Hırdavat malzemeleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı - Haberler

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Hırdavat malzemeleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırdavat malzemeleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hırdavat malzemesi taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı, araç içerisinde sıkışan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hırdavat malzemesi taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı, araç içerisinde sıkışan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Mevlütler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hırdavat malzemelerini satmak için yola çıkan H.Y. idaresindeki 20 VE 946 plakalı minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi yaralı olarak kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler

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