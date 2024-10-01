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Hınıs'ta Kadına Şiddet ve Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi

Hınıs'ta Kadına Şiddet ve Dolandırıcılıkla Mücadele Eğitimi
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis, vatandaşları kadına şiddet ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi. KADES ve Alo 183 hattı hakkında el broşürleri dağıtıldı ve afişler asıldı.

Erzurum'a bağlı Hınıs ilçesinde polis, vatandaşları özellikle kadına şiddet konusunda bilgilendirdi.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, ilçe esnafına KADES, uyuma aile içi şiddet Alo 183 kadına şiddet hattı dolandırıcılık konularında bilgi veridi. Uygulamada el broşürleri dağıtılarak, İlçe Devlet Hastanesi'nde vatandaşların göreceği yerlere afişler asıldı, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı ve dikkatli olmalarına yönelik bilgilendirme yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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