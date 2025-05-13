DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Hindistan-Pakistan Gerilimi: Saldırılarda 51 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan-Pakistan Gerilimi: Saldırılarda 51 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırıları sonucunda 40'ı sivil olmak üzere toplam 51 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hindistan ordusu ise öldürülenlerin sayısını daha düşük bildirdi. Ateşkes, diplomatik çabalar sonrası sağlandı.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırılarda 40'ı sivil olmak üzere 51 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pakistan ordusundan Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırın bilançosuna ilişkin açıklama yapıldı. Hindistan'ın saldırıları sonucu 7'si kadın, 15'i çocuk olmak üzere 40 sivil ve 11 ordu personelinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 121 sivilin ve 87 ordu personelinin de yaralandığı aktarıldı. Hindistan'ın hedef aldığı noktaların tamamının sivil olduğunu söyledi.

Hindistan ordusu ise 5'i asker, 16'sı sivil 21 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Cumartesi ateşkes sağlanmıştı

Hindistan, Cemmu Keşmir'de 22 Nisan'da turistik bir noktada 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, 7 Mayıs Çarşamba günü Pakistan'ı ve Pakistan yönetimindeki Keşmir topraklarını vurmuştu. Nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında sınır bölgesinde çatışmalar yaşanırken, karşılıklı füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti. Diplomatik çabalar sonucu 10 Mayıs Cumartesi günü ateşkes konusunda anlaşma sağlamıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.