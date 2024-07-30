Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kayması: Ölü sayısı 93'e yükseldi

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, yaralı sayısı 128'e yükseldi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan yaptığı açıklamada, Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e, yaralı sayısının ise 128'e yükseldiğini belirtti. Vijayan çok sayıda kişinin toprak altında kaldığını ve sürüklendiğini ifade etti. Heyelanın köylülerin uykuda olduğu sırada meydana geldiğini aktaran Vijayan, bu nedenle can kaybının yüksek olduğunu belirtti.

Eyaletteki arama-kurtarma çalışmaları Hindistan Hava Kuvvetleri'nin de desteğiyle sürüyor. - KERALA