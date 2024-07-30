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Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi

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Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi. Eyalette arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda evin yıkıldığı tahmin ediliyor.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında can kaybı arttı. Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan yaptığı açıklamada, Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 108'e yükseldiğini belirterek, "Felaket 108 kişinin hayatını kaybetmesine, 128 kişinin de yaralanmasına neden oldu" dedi.

Eyaletteki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, toprak kayması sonucunda 400 ila 500 evin yıkıldığı tahmin ediliyor. - KERALA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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