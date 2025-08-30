Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Felakete Neden Oldu

Cemmu ve Keşmir'de etkili olan yoğun yağışlar Ramban'da sel, Reasi'de ise toprak kaymalarına yol açtı. Sel felaketinde 4, toprak kaymasında ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların Ramban bölgesinde yol açtığı sel felaketinde 4 kişi, Reasi bölgesinde yol açtığı toprak kaymasında ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Eyalete bağlı Ramban bölgesinde yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı. Reasi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında ise aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

Jammu'daki Katra şehrinde tren seferleri askıya alınırken, Srinagar-Jammu Ulusal Karayolu, meydana gelen ciddi hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer, Keşmir'e giden kara yolunun ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu belirtti. - KEŞMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
