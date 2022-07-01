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Son dakika haberleri... Hindistan'daki heyelan felaketinde ölü sayısı 19'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Hindistan'daki heyelan felaketinde ölü sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haber: Hindistan'ın Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda can kaybı 19'a çıktı.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda can kaybı 19'a çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletine bağlı Noney bölgesindeki Tupul demiryolu inşaatı alanında meydana gelen heyelanın bilançosu artıyor. 200'den fazla personelin katılımıyla sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldiğini, 50 kişinin de halen kayıp durumda olduğunu açıkladı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun bölgesel ordu personeli olduğu belirtildi.

İsyancıların bulunduğu bölgede demiryolu projesi inşa ediliyor ve projeyi denetleyen demiryolu görevlilerinin güvenliğini ordu personeli sağlıyordu.

Heyelan ayrıca Ljei Nehri'nde su akışını da engellerken, bölge sakinine muhtemel tehlikelere karşı uyarı yapılmıştı. Ağır iş makineleriyle devam edilen arama-kurtarma operasyonları, zorlu arazi yapısı, toprak kaymaları ve kötü hava koşulları nedeniyle zaman zaman sekteye uğruyor.

HİNDİSTAN VE BANGLADEŞ AŞIRI YAĞIŞLARLA MÜCADELE EDİYOR

Son 3 haftadır devam eden yağışlar, Hindistan'ın 8 eyaleti ve 45 milyon nüfusu olan kuzeydoğusu ile komşu Bangladeş'te büyük hasar bıraktı. Assam, Manipur, Tripura ve Sikkim dahil olmak üzere şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te ise 17 Mayıs'tan bu yana 42 kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

(İHA)

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