Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi - Haberler

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Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hindistan'daki heyelan felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletine bağlı Noney bölgesindeki Tupul demiryolu inşaatı alanında 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Kurtarma ekipleri 42 kişinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybedenlerden 27'si ordu mensubu 15'i ise sivil" ifadeleri kullanıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 20 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

İsyancıların bulunduğu bölgede demiryolu projesi inşa ediliyor ve projeyi denetleyen demiryolu görevlilerinin güvenliğini bölgesel ordu personeli sağlıyordu. Heyelan Ljei Nehri'nde su akışını da engellerken, bölge sakinlerine muhtemel tehlikelere karşı uyarı yapılmıştı.

Hindistan ve Bangladeş aşırı yağışlarla mücadele ediyor

Son 3 haftadır devam eden yağışlar, Hindistan'ın 8 eyaleti ve 45 milyon nüfusu olan kuzeydoğusu ile komşu Bangladeş'te büyük hasara yol açtı. Assam, Manipur, Tripura ve Sikkim şehirleri dahil olmak üzere bölgede şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te ise 17 Mayıs'tan bu yana 42 kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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