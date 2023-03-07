Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Hindistan'da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan'da Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nda meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hindistan'da Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nda meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hindistan'ı Keşmir bölgesi ile iki karayolundan biri olan Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu'nda toprak kayması meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç toprağın altında kalırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Toprak kayması nedeniyle otoyol çift yönlü trafiğe kapatılırken, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu India 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title