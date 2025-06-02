Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: Sikkim'de 34 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: Sikkim'de 34 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Sikkim eyaletinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 34 kişi yaşamını yitirdi. Eyalette mahsur kalan turistler tahliye ediliyor. Bangladeş'te ise aynı aileden 4 kişi toprak kaymasında hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sikkim eyaletinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer, yaşanan felaketlerde en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Eyalette mahsur kalan turistlerin tahliye edilmeye başlandığını aktarıldı.

Meghalaya ve Manipur eyaletlerinde ise, sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak üzere orduya bağlı kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Meteoroloji dairesi, bölgede yağışların şiddetini artıracağı uyarısında bulundu.

Bangladeş'te 4 kişi öldü

Öte yandan, Hindistan'ın komşusu Bangladeş'te meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden en az 4 kişi öldü. Yetkililer, yeni toprak kaymaları ve ani sel baskınları olabileceği uyarısında bulunarak, risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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