Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı - Haberler

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Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hindistan'da polis karakoluna molotoflu saldırı

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde polis karakolu, peçeli bir kişinin molotof kokteylli saldırısına uğradı.

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde polis karakolu, peçeli bir kişinin molotof kokteylli saldırısına uğradı.

Peçe takmış bir kişinin molotof kokteylini ateşe vererek karakola attığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dün akşam meydana gelen olayda molotof kokteylini atan kişinin kadın olduğunun tahmin edildiği, ancak kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı. Olay sonrası yetkililer molotof kokteylinin karakol dışına düştüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Keşmir'de polis karakoluna 19 Mart'ta da el bombalı saldırı düzenlenmişti. Yetkililer olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını açıkladı. - KEŞMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

India, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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