Haberler

Hindistan'da Patlayıcı Numune Alma Sırasında Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaletindeki bir karakolda toplanan patlayıcılardan numune alınırken meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Olayın terörle bağlantılı olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaletindeki bir karakolda toplanan patlayıcılardan numune alındığı sırada meydana gelen patlama sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaletine bağlı Srinagar şehrindeki Nowgam karakolunda toplanan patlayıcılardan numune alındığı sırada patlama meydana geldi. atlamanın ardından karakolda ve park halinde bulunan bazı araçlarda yangın çıktı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, karakola yakın binalarda da ciddi hasar meydana geldi. Bölge Polis Şefi Nalin Prabhat yaptığı açıklamada, çoğu adli tıp görevlileri ve polis olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını ifade etti. Prabhat, patlamanın adli inceleme için numune alındığı sırada meydana geldiğini belirtti. Prabhat, patlayıcıların yakın zamanda Haryana eyaletine bağlı Faridabad'da ele geçirildiğini, karakola feribotla getirildiğini ve başkent Yeni Delhi'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen araç patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak karakolda tutulduğunu aktardı.

Öte yandan, pazartesi günü başkent Yeni Delhi'deki Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen araç patlamasında 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Hindistan hükümeti olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti. - CEMMU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.