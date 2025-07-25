Hindistan'da Okul Çatısının Çökmesi: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir okulun çatısının çökmesi sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi, 17 çocuk yaralandı. Olayın, bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir okulun çatısının çökmesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 17 çocuk yaralandı.
Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir okulun çatısı çöktü. Yerel medyaya göre en az 4 çocuk hayatını kaybetti, 17 çocuk yaralandı. Rajasthan Eğitim Bakanı Madan Dilawar, çatı çöktüğünde içeride 25-30 çocuğun bulunduğunu belirtti. Çatının bölgede yağan yoğun yağış nedeniyle çökmüş olabileceği öğrenildi. Enkaz altında kalanlar arama çalışmaları sürüyor. - RAJASTHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa