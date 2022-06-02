Hindistan'da kimya fabrikasında patlama - Hindistan'da kimya fabrikasında patlama Hindistan'ın Gucarat eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. - Hindistan'da kimya fabrikasında patlama VADODARA - Hindistan'ın Gucarat eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan Vadodara kentindeki Deepak Nitire adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer, dumandan etkilenen 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını, fabrika çevresinde yaşayan yaklaşık 700 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi. İhlas Haber Ajansı / Sohail Khan - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hindistan'da kimya fabrikasında patlama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.