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Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: 1 ölü

Hindistan'da Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan'da Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Madhya Pradesh eyaletindeki Gwalior Hava Üssü'nden kalkan iki savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Uçaklardan birinde 2, diğerinde ise 1 pilotun bulunduğu aktarıldı. Hindistan medyasında yer alan haberlerde, düşen uçakların Rus yapımı Sukhoi-30 ile Fransız yapımı Mirage 2000 tipi olduğu; 1 pilotun hayatını kaybettiği, iki pilotun ise uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.

Havada çarpışma olup olmadığı ve kazanın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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